Denuncian vecinos rápido deterioro de pavimento en Vista Hermosa tras recientes lluvias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Vecinos de la colonia Vista Hermosa denunciaron el deterioro de la calle San Marcos, en el tramo comprendido entre San Miguel y San Pedro, donde trabajos de pavimentación y bacheo realizados hace apenas unos meses comenzaron a fracturarse tras el inicio de la temporada de lluvias en Piedras Negras.

De acuerdo con los habitantes del sector, las reparaciones empezaron a presentar daños hace más de dos meses, lo que propició nuevamente la aparición de baches y el desgaste de la superficie de rodamiento.

Automovilistas que circulan diariamente por la vialidad señalaron que las malas condiciones del pavimento los obligan a maniobrar para esquivar los desperfectos, con el riesgo de caer en los baches y sufrir afectaciones mecánicas en sus vehículos.

Problemas en la calle San Marcos

A la problemática se suma un tramo de la misma calle donde una excavación realizada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) permanece sin concluir. Según los vecinos, el área únicamente fue rellenada con tierra y, tras las lluvias recientes, se formó una zanjas que continúa ampliándose.

Los habitantes advirtieron que el hundimiento representa un riesgo para automovilistas y peatones, al existir la posibilidad de que algún vehículo quede atorado o de que una persona sufra un accidente.

Solicitud de atención al Gobierno Municipal

Ante estas condiciones, solicitaron al Gobierno Municipal poner en marcha una campaña de recarpeteo y bacheo en la colonia Vista Hermosa, al asegurar que desde hace más de dos meses no se realizan trabajos de mantenimiento en el sector, pese al deterioro que presenta la infraestructura vial.