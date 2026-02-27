Citará MP a mujer por presunta agresión con ácido en la colonia Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Andrea será citada a comparecer ante el Ministerio Público luego de haber sido denunciada por su pareja sentimental, José Andrés, por los presuntos delitos de violencia familiar y lesiones, tras un incidente ocurrido en la colonia Argentinas.

De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos se registraron cuando la mujer, presuntamente en un ataque de celos, arrojó ácido al rostro de su pareja, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

Los hechos ocurridos en la colonia Argentinas

Autoridades ministeriales informaron que la denuncia fue recibida formalmente el día de ayer y que actualmente se encuentra en proceso la integración de la carpeta de investigación, en la cual se están recabando datos de prueba para esclarecer lo sucedido.

Procedimiento legal en curso

Como parte del procedimiento legal, la persona señalada como responsable será citada para rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan, mientras continúan las indagatorias correspondientes por parte del Ministerio Público.