Falla mecánica provoca volcadura de camioneta en Morelos; joven resulta lesionado

MORELOS, COAH.— Una presunta falla mecánica provocó la volcadura de una camioneta durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Morelos–Ejido Los Álamos, percance que dejó a un joven lesionado y movilizó a corporaciones de auxilio.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:27 horas, a la altura del sector conocido como Campos Perales, donde una camioneta Ford modelo 1987, color negro y con placas de FEDEPAFA, terminó recostada sobre su costado derecho tras salir del camino e impactarse contra un poste de Telmex.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad, luego de recibir el reporte de emergencia.

De acuerdo con la versión del conductor, Ángel Gabriel "N", de 18 años y habitante del ejido Morelos, la camioneta circulaba de oriente a poniente cuando, al pasar por un bordo, el sistema de frenos presuntamente dejó de responder.

El joven explicó que intentó detener el vehículo utilizando el freno de emergencia; sin embargo, perdió el control de la unidad, que terminó volcada a un costado de la carretera.

Detalles sobre los ocupantes de la camioneta

Paramédicos valoraron al conductor y determinaron que presentaba diversas contusiones, sin lesiones que pusieran en riesgo su vida.

En la camioneta también viajaban Manuel "N", de 19 años, así como Anay "N", Valeriana "N" y Yoselin "N", las tres de 17 años de edad, todos con domicilio en el municipio de Morelos.

Las autoridades informaron que los acompañantes únicamente sufrieron crisis nerviosa y, tras ser revisados en el lugar, no requirieron traslado a un hospital.

Acciones de las autoridades

Una vez concluidas las maniobras de auxilio, elementos de Seguridad Pública aseguraron el área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y el deslinde de responsabilidades.