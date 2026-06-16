Alcalde Jacobo prioriza fiestas sobre drenaje pluvial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mientras miles de familias enfrentan una vez más los estragos provocados por las inundaciones, la Administración municipal mantiene en cero la inversión destinada a obras de drenaje pluvial, al tiempo que ha ejercido más de 80 millones de pesos en ferias, conciertos y eventos masivos.

Durante su conferencia matutina de este martes, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que la ciudad requiere infraestructura para reducir los problemas de escurrimientos e inundaciones que afectan colonias como Las Haciendas, El Edén, Vista Hermosa y otros sectores impactados por las lluvias recientes.

No obstante, el edil sostuvo que la construcción de un drenaje pluvial implica inversiones de entre 40 y 50 millones de pesos por proyecto, monto que, aseguró, el municipio no está en condiciones de financiar. Incluso cuestionó de dónde podrían obtenerse esos recursos y señaló que corresponde al Gobierno del Estado asumir ese tipo de obras.

Las declaraciones contrastan con el destino que la actual Administración ha dado al gasto público. De acuerdo con información oficial, entre los festejos patrios, la primera Feria del Norte y los recursos solicitados para una segunda edición, el Ayuntamiento ha comprometido más de 80 millones de pesos en actividades recreativas, cifra que equivale al doble del costo estimado por el propio alcalde para construir un drenaje pluvial de gran escala.

Piedras Negras figura históricamente entre los municipios de Coahuila con mayor número de declaratorias de emergencia por inundaciones. Las lluvias registradas el lunes volvieron a provocar severas afectaciones en distintos sectores de la ciudad, con viviendas anegadas, vialidades inundadas y daños materiales.

A ello se suma que solicitudes de información pública obtenidas por ciudadanos y medios de comunicación revelan que, durante la presente Administración, no se ha destinado presupuesto municipal para obras de drenaje pluvial.

El contraste también alcanza a administraciones anteriores. Entre 2014 y 2017 se ejecutaron ocho proyectos de infraestructura pluvial mediante una inversión superior a los 70 millones de pesos.

Pese a la recurrencia de inundaciones y a la vulnerabilidad de diversos sectores de la ciudad, la inversión municipal en infraestructura preventiva permanece en cero, mientras el gasto público continúa orientándose prioritariamente a espectáculos y eventos recreativos.