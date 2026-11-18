PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Automovilistas denunciaron las malas condiciones en que se encuentra desde hace varios meses un tramo de la calle Xicoténcatl, entre Jiménez y Aldama, en la colonia Centro, donde el pavimento presenta hundimientos y severos daños que dificultan la circulación vehicular.

De acuerdo con los conductores, los desperfectos se concentran en lo que aparentemente corresponde a una antigua reparación realizada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), donde el pavimento presenta hundimientos que podrían estar relacionados con las lluvias o deficiencias en los trabajos de rehabilitación.

La afectación ha generado molestias entre los automovilistas, quienes deben realizar maniobras para esquivar los desniveles y evitar daños en sus vehículos, principalmente en neumáticos y componentes de la suspensión.

Llamado a la intervención municipal

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que, a través del departamento de Obras Públicas, intervengan el tramo afectado y realicen trabajos de bacheo y recarpeteo que permitan recuperar las condiciones de la vialidad.

Señalaron que, aunque no es la única calle que requiere mantenimiento, se trata de un sector relativamente transitado, ubicado en el primer cuadro de la ciudad y que representa una conexión hacia la colonia Mundo Nuevo, uno de los sectores habitacionales más grandes de Piedras Negras.

Los conductores consideraron necesario atender el problema para evitar que el deterioro avance y represente mayores riesgos y gastos para quienes diariamente circulan por esta zona.