PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este 8 de junio se cumplieron ocho años del asesinato de Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal, quien dejó como uno de sus principales legados una inversión histórica en obras de drenaje pluvial destinadas a reducir los riesgos de inundación en la ciudad.

Durante su administración municipal, Purón Johnston impulsó una inversión cercana a los 80 millones de pesos en al menos ocho proyectos de infraestructura hidráulica y drenaje pluvial, una cifra sin precedentes para este rubro en Piedras Negras.

Las obras fueron financiadas de manera conjunta por los tres niveles de gobierno y tuvieron como objetivo ampliar cauces pluviales, mejorar los sistemas de desfogue hacia el Río Bravo, realizar trabajos de desazolve y construir infraestructura para disminuir las afectaciones por lluvias en diversos sectores de la ciudad.

Acciones de la autoridad

La prioridad otorgada al drenaje pluvial respondió a una problemática recurrente en Piedras Negras, donde las precipitaciones intensas suelen provocar encharcamientos e inundaciones en distintas colonias.

Antes de llegar a la Presidencia Municipal, Purón Johnston se desempeñó como director de Imagen Urbana y, en 2004, participó en las labores de atención derivadas de la devastadora inundación registrada en Villa de Fuente, una experiencia que marcó su visión sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura preventiva de la ciudad.

Ya como alcalde, promovió además proyectos de largo plazo, entre ellos la construcción de una presa rompepicos que permitiría retener caudales extraordinarios y reducir el impacto de avenidas de agua sobre la zona urbana.

Detalles confirmados

Fernando Purón es considerado por diversos sectores como el último alcalde de Piedras Negras en destinar recursos significativos a obras de drenaje pluvial. En contraste, las administraciones posteriores han registrado inversiones mínimas o inexistentes en este tipo de infraestructura preventiva.

Purón Johnston fue asesinado el 8 de junio de 2018 al concluir un acto de campaña como candidato a diputado federal. A ocho años de su muerte, su gestión continúa siendo recordada por las acciones orientadas a la prevención hidráulica y la mitigación de riesgos para la población nigropetense.