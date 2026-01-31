Invita Memo Ruiz a su informe legislativo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El diputado local Guillermo Ruiz Guerra anunció el fortalecimiento de su casa de gestoría y el refuerzo del trabajo legislativo para este año, al adelantar que presentará diversas iniciativas y proyectos en el Congreso del Estado.

El legislador destacó que la atención ciudadana seguirá siendo una prioridad, por lo que se duplicarán los esfuerzos en la casa de gestoría, además de impulsar una agenda legislativa enfocada en atender las principales necesidades de Piedras Negras.

El informe legislativo se llevará a cabo el 3 de febrero

En ese contexto, Ruiz Guerra invitó a la ciudadanía a su informe legislativo, que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en el salón del SUTERME, en un evento de carácter abierto y sin formalidades.

"El informe será un evento muy ciudadano, casual, donde daré a conocer la plataforma de trabajo que hemos venido realizando, los compromisos de campaña que hicimos, lo que hemos cumplido y lo que seguiremos cumpliendo este año", señaló.

Detalles del evento y convivencia

El evento iniciará a partir de las 17:00 horas con la participación musical del grupo Tropa Mayor, mientras que el informe legislativo comenzará a las 18:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. Posteriormente, continuará la música y se realizará una convivencia con tamalada, con motivo de las festividades de la Candelaria.

El diputado reiteró que el compromiso con Piedras Negras y sus habitantes se mantiene firme y aseguró que continuará trabajando de manera cercana con la ciudadanía para cumplir con las responsabilidades asumidas.