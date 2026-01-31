Realiza CANACO feria de empleo ante despidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante la ola de despidos masivos registrada en las últimas semanas en Piedras Negras, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) llevó a cabo este viernes 30 de enero una Feria del Empleo, con la participación de empresas locales y el apoyo del Servicio Nacional de Empleo.

La Feria del Empleo en Piedras Negras

Korayma García González, gerente de la Canaco en Piedras Negras, informó que en la jornada participaron alrededor de siete empresas afiliadas a la Cámara, además de vacantes adicionales integradas a la bolsa de trabajo del organismo, debido a que algunas compañías no pudieron acudir de manera presencial.

Detalló que se ofertaron cerca de 56 vacantes; sin embargo, durante el desarrollo del evento continuaron llegando nuevas solicitudes de empresas socias, las cuales serán canalizadas posteriormente a los interesados.

Oportunidades laborales para la comunidad

Las oportunidades laborales abarcaron distintos perfiles, entre ellos personal de limpieza, ayudantes generales, almacenistas y auxiliares administrativos, lo que permitió atender a personas con diferentes niveles de experiencia.

García González destacó la respuesta de la comunidad, al señalar que hasta poco antes de la una de la tarde se había atendido a alrededor de 200 personas, con la expectativa de alcanzar cerca de 300 solicitantes al cierre del evento.