Alistan mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Febrero concentra algunas de las fechas más significativas para las Fuerzas Armadas de México, al conmemorarse hechos históricos que representan la lealtad institucional, el servicio a la nación y el vínculo con la sociedad civil, particularmente en Coahuila, entidad clave en la conformación del Ejército Mexicano moderno.

La campaña iniciará este 1 de febrero con una ceremonia de izamiento de la bandera monumental a las 9:00 horas en la Gran Plaza; posteriormente, a las 18:00 horas, se llevará a cabo un concierto de la Banda de Música, así como la inauguración de la exposición fotográfica "Honor en cada misión".

Actividades programadas del Ejército Mexicano

Entre las actividades programadas destacan la ceremonia "Soldado por un día", el 2 de febrero, dirigida a niñas y niños; visitas guiadas a instalaciones militares para instituciones educativas; conciertos tipo flash mob en espacios públicos y exposiciones fotográficas itinerantes.

El 19 de febrero se celebrará el Día del Ejército Mexicano con un desayuno conmemorativo en instalaciones militares, además de una rodada motociclista que partirá desde Acuña, tendrá escala en Piedras Negras y concluirá en Múzquiz.

Conclusión de las actividades

Las actividades concluirán el 24 de febrero con la ceremonia del izamiento de la bandera monumental, en coordinación con autoridades municipales y planteles educativos.

Autoridades castrenses hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a sumarse a la difusión de estas actividades, con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y el amor por la patria, especialmente entre las nuevas generaciones.