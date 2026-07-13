Descartan cuatro casos probables de dengue en Piedras Negras, pero Salud alerta por temporada de mayor riesgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria No. 1 descartó los cuatro casos probables de dengue que fueron notificados durante las últimas dos semanas, luego de que las pruebas de laboratorio resultaran negativas. No obstante, las autoridades sanitarias mantendrán las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención, al advertir que el periodo de mayor riesgo de transmisión inicia en agosto.

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval informó que la semana pasada fueron descartados dos casos sospechosos y que, posteriormente, se notificaron otros dos pacientes, uno en la colonia Cumbres y otro en la colonia Lázaro Cárdenas.

Precisó que el resultado del caso detectado en la colonia Cumbres se recibió el sábado, mientras que el correspondiente a la colonia Lázaro Cárdenas fue confirmado este lunes, ambos con resultado negativo.

Explicó que los reportes de casos probables provienen de distintas instituciones del sector salud, entre ellas el IMSS y otras unidades médicas, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente cualquier posible contagio.





Aunque actualmente no existen casos confirmados, Belloc Sandoval advirtió que la región aún no entra al periodo de mayor circulación del mosquito transmisor, ya que históricamente los meses con mayor incidencia son agosto, septiembre y parte de octubre.

Ante este escenario, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas en los hogares, principalmente mediante la limpieza de patios y la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

"El hecho de que hoy no tengamos casos confirmados no significa que el riesgo haya desaparecido. Si la población baja la guardia, la transmisión puede incrementarse", señaló.

Indicó que la Secretaría de Salud mantiene acciones permanentes como cercos sanitarios, fumigaciones y termonebulización en las colonias donde se notifican casos sospechosos; sin embargo, subrayó que estas medidas tienen un alcance limitado si no van acompañadas de la participación ciudadana.

Entre las principales recomendaciones destacó mantener los patios limpios, cortar el césped, eliminar llantas en desuso, vaciar macetas y cualquier recipiente que acumule agua, ya que representan criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Recordó que, tras el incremento de casos registrado durante 2024, las autoridades fortalecieron las acciones permanentes para el control del vector, aunque reconoció que el comportamiento del mosquito y las condiciones climáticas siguen influyendo en la presencia de la enfermedad.

El especialista explicó que, por protocolo epidemiológico, toda persona que presente fiebre acompañada de dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor abdominal, erupciones en la piel o dolor detrás de los ojos debe ser investigada como posible caso de dengue.

Añadió que algunos pacientes pueden acudir por síntomas como vómito o diarrea y, si además presentan fiebre y antecedente de exposición a mosquitos, también deben ser estudiados para descartar la enfermedad.

Belloc Sandoval señaló que varios de estos síntomas pueden confundirse con infecciones respiratorias, COVID-19 u otros padecimientos virales, por lo que el protocolo obliga a descartar dengue antes de establecer un diagnóstico definitivo.