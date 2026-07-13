Recomendaciones para evitar golpes de calor en Piedras Negras durante la canícula

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria No. 1 informó que, hasta el momento, no se han registrado defunciones por golpe de calor en su zona de cobertura; sin embargo, llamó a la población a extremar precauciones ante las altas temperaturas y el inicio de la canícula, periodo en el que aumenta el riesgo de afectaciones a la salud.

Acciones de la autoridad

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval exhortó a la población a evitar la exposición innecesaria al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando se registran las temperaturas más elevadas del día.

Recomendó que las actividades físicas al aire libre se realicen por la mañana o durante la noche. En el caso de quienes laboran en exteriores, insistió en la importancia de mantenerse bien hidratados, utilizar ropa ligera y protegerse de la radiación solar.

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura debido a una deshidratación aguda provocada por la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Síntomas y atención médica

Señaló que síntomas como calor intenso, somnolencia, confusión, alteraciones en el estado de conciencia o desmayos requieren atención médica inmediata.

"Un golpe de calor atendido oportunamente tiene tratamiento y el paciente puede recuperarse. El problema surge cuando se retrasa la atención médica y se intenta manejar el cuadro únicamente en casa", advirtió.

Indicó que una de las complicaciones más frecuentes es la insuficiencia renal aguda, además del daño muscular ocasionado por la deshidratación severa, condiciones que pueden poner en riesgo la vida si no son tratadas oportunamente mediante hidratación intravenosa y atención hospitalaria.

Belloc Sandoval explicó que el tiempo en el que una persona puede desarrollar complicaciones depende de su estado de salud. Pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial o insuficiencia renal, pueden descompensarse en un periodo muy corto, incluso en menos de una hora de exposición al calor extremo.

En personas sanas, agregó, la tolerancia puede ser mayor, aunque insistió en que cualquier síntoma sugestivo de golpe de calor debe considerarse una urgencia médica.

Recomendaciones de hidratación

El especialista descartó que bebidas como refrescos o cerveza sean una alternativa adecuada para hidratarse durante las altas temperaturas.

Precisó que, de manera general, se recomienda consumir alrededor de dos litros de agua natural al día; sin embargo, aclaró que esta cantidad debe ajustarse de acuerdo con la edad, talla, actividad física y condiciones médicas de cada persona.

Añadió que los pacientes con enfermedades renales o diabetes deben seguir estrictamente las indicaciones de su médico respecto a la cantidad de líquidos que pueden consumir, ya que un exceso de agua también puede representar riesgos para su salud.

Finalmente, recordó que los dos litros recomendados corresponden exclusivamente al consumo de agua natural y no deben sustituirse por refrescos, infusiones u otras bebidas.