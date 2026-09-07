Refuerzan atención a salud mental en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Con campañas, módulos informativos y capacitación en primeros auxilios psicológicos, la Jurisdicción Sanitaria 01 reforzará durante septiembre las acciones de prevención y atención de la salud mental, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre.

Acciones de la autoridad

Minerva Contreras, coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que las actividades incluyen campañas en instituciones educativas y universidades, así como la instalación de módulos de información y orientación sobre salud mental y adicciones.

Además, personal de la Jurisdicción visitará unidades de salud y empresas que han solicitado apoyo para abordar temas relacionados con el bienestar emocional de sus trabajadores.

Capacitación en primeros auxilios psicológicos

Entre las acciones previstas destaca la capacitación en primeros auxilios psicológicos, dirigida no solo a especialistas en salud mental, sino también a cualquier persona interesada en adquirir herramientas para intervenir ante situaciones de crisis.

La funcionaria señaló que los primeros auxilios psicológicos constituyen una forma de ayuda humanitaria que puede brindar una persona previamente capacitada, por lo que se busca ampliar el número de ciudadanos y trabajadores de instituciones con preparación para responder ante una emergencia emocional.

La capacitación está dirigida también a trabajadores sociales, maestros, policías, bomberos y personal médico, entre otros sectores que mantienen contacto directo con la población.

Importancia de la preparación

Contreras consideró necesario que las dependencias cuenten con personal preparado para brindar una primera atención, debido a que en muchos casos no disponen de especialistas en salud mental de manera inmediata.

El objetivo, dijo, es ampliar el abordaje de la salud mental y fortalecer la capacidad de contención ante situaciones de emergencia, así como frente a desastres naturales u otros acontecimientos que puedan provocar crisis emocionales.

Las actividades se realizarán durante septiembre como parte de las acciones de la Jurisdicción Sanitaria 01 en torno al Día Mundial para la Prevención del Suicidio.