¡Vendieron hasta el Play! Aficionados de Eagle Pass se vuelven virales en el Mundial 2026

EAGLE PASS, TX.- La fotografía de Andrés Barrera y su hijo Santiago, aficionados originarios de Eagle Pass, Texas, se viralizó en redes sociales luego de aparecer en las inmediaciones del Estadio Azteca con una pancarta que, en tono humorístico, afirmaba que rifaron una motocicleta y un PlayStation para poder asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La imagen fue captada antes del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, correspondiente al arranque del torneo, y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas debido al ingenioso mensaje que ambos exhibieron.

Pancarta humorística en el Estadio Azteca

En la pancarta se leía: "Rifamos el Play y la moto para venir acá", una frase que, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, hacía referencia al esfuerzo realizado para financiar el viaje y cumplir el objetivo de presenciar el histórico encuentro.

Además de llamar la atención por el mensaje, padre e hijo representaron a la comunidad de Eagle Pass entre los miles de aficionados que acudieron al inmueble para formar parte de la ceremonia inaugural y del primer partido del Mundial.

Impacto en la comunidad de Eagle Pass

La fotografía se convirtió en una de las postales más comentadas entre los seguidores del torneo, al reflejar el entusiasmo, la pasión y la creatividad con la que algunos aficionados viven la fiesta futbolística.