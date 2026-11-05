Localizan nuevos indicios óseos en búsqueda en Piedras Negras

Nuevos indicios óseos fueron localizados durante una segunda jornada de búsqueda y recuperación de restos humanos en un ducto y una zona de arroyo de Piedras Negras, donde colectivos de familiares y autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen trabajos para recuperar evidencias que contribuyan a la identificación de personas desaparecidas.

Actividades de Búsqueda y Recuperación

La asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas informó que las actividades se reanudaron este miércoles, luego de una primera prospección del área solicitada por el colectivo ante la Fiscalía General del Estado.

En las labores participaron especialistas del Centro Regional de Identificación Humana, personal de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, elementos de la Fiscalía estatal, representantes de Ecología Municipal y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), así como integrantes de Familias Unidas.

Para ampliar la inspección del terreno, los participantes dividieron el área en cuadrantes y realizaron trabajos de cribado de tierra, procedimiento mediante el cual detectaron nuevos indicios óseos que serán sometidos a los procesos correspondientes de análisis e identificación.

El colectivo señaló que las labores requieren tiempo y precisión debido a las condiciones de los espacios intervenidos, por lo que continuarán las búsquedas hasta completar la revisión de las áreas consideradas necesarias.

Participación de la Comunidad en la Búsqueda

Asimismo, destacó la participación de cuatro mujeres, dos integrantes del Centro Regional de Identificación Humana y dos de Familias Unidas, quienes realizaron trabajos al interior del ducto durante la jornada.

La asociación también agradeció el respaldo de las familias que se sumaron a las actividades y de ciudadanos que colaboraron con alimentos, bebidas y herramientas para facilitar los trabajos de campo.