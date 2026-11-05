Piedras Negras: Capturan a líderes de célula del Cártel del Noreste

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila. — El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que como resultado de labores de investigación de campo y gabinete, así como de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fue desarticulada este día una célula criminal integrada por siete personas en el municipio de Piedras Negras.

Las indagatorias iniciaron hace algunas semanas a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública para dar con dos objetivos prioritarios: Luis Ángel N, de 23 años, y Maybor N, de 37 años. Ambos fueron detenidos el pasado 19 de octubre en Piedras Negras y puestos a disposición de la autoridad ministerial por los delitos de posesión de narcóticos y contra las funciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

A partir de estas detenciones se abrieron nuevas líneas de investigación que permitieron ubicar a cuatro personas más. El 3 de noviembre, agentes ministeriales lograron la captura de Juan Antonio N, de 47 años, identificado como el líder de la célula delictiva vinculada al Cártel del Noreste. Posteriormente, se concretó el arresto de tres hombres más por parte de la Agencia de Investigación Criminal y de una persona adicional por la autoridad municipal.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad ubicaron los puntos que este grupo utilizaba para monitorear y vigilar los movimientos de las corporaciones.

Detalles confirmados

El fiscal general reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad —encabezado por el gobernador Manolo Jiménez— de mantener un estado seguro bajo una política de cero tolerancia. Asimismo, confirmó que la autoridad solicitará las penas máximas conforme al debido proceso para los implicados.