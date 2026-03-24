Anuncian inversión histórica de 500 millones para infraestructura educativa en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con una inversión proyectada de 500 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila alista un programa de infraestructura educativa que abarcará las cinco regiones del estado y sus 38 municipios, informó Julio Iván Long Hernández, titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa.

El funcionario destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se contempla la construcción de alrededor de 100 aulas didácticas, en respuesta al crecimiento de la matrícula escolar.

Además de nuevas aulas, el plan incluye rehabilitación, mantenimiento y construcción de techumbres, consideradas una de las principales apuestas de la actual administración para mejorar las condiciones en los planteles.

"Va a ser una inversión sin precedentes", afirmó Long Hernández, al subrayar que la educación es una de las prioridades del Gobierno estatal.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, en la Universidad Politécnica de Piedras Negras arrancó la construcción de una techumbre de 20 por 30 metros, que cubrirá una superficie de 600 metros cuadrados y beneficiará a más de 600 estudiantes para actividades deportivas, culturales y académicas.

En el caso de Piedras Negras, se destinarán inicialmente 25 millones de pesos en esta primera etapa del programa anual 2026, aunque el monto podría incrementarse conforme se atiendan nuevas solicitudes de la comunidad educativa.

Detalles confirmados

El titular de la dependencia indicó que, aunque existe un plan operativo definido, se mantendrá apertura para recibir y resolver peticiones de docentes, padres de familia y alumnos a lo largo del año.

En paralelo, algunos proyectos de techumbres serán ejecutados por los municipios, con dictámenes previamente aprobados por el Estado, mientras que el gobierno estatal continuará desarrollando obras propias en planteles de nivel básico, medio y superior.