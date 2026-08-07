Avanza entrega de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– A poco más de tres semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación de Coahuila avanza en la distribución de los libros de texto gratuitos que serán utilizados por alumnos de educación básica en escuelas públicas de Piedras Negras y la Región Norte.

La Dirección de Servicios Regionales informó que prevé concluir esta misma semana la entrega de los paquetes de libros a las bodegas de supervisión escolar ubicadas en Ciudad Acuña y la región de los Cinco Manantiales.

La distribución de libros en Piedras Negras

En el caso de Piedras Negras, la distribución de los ejemplares a las supervisiones escolares está programada para iniciar el próximo 10 de agosto y concluir durante esa misma semana.

Posteriormente, las supervisiones harán llegar los libros a los directores de los planteles, quienes los resguardarán hasta el arranque del nuevo ciclo escolar.

Entrega de útiles escolares y libros

Las autoridades educativas señalaron que los docentes entregarán los libros de texto gratuitos a los estudiantes una vez que regresen a las aulas, junto con los paquetes de útiles escolares distribuidos por el Gobierno de Coahuila a finales de julio.