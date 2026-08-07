Repuntan ventas de útiles escolares por regreso a clases y entrega de becas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El inicio de agosto marcó un repunte en la venta de útiles escolares, impulsado por la cercanía del regreso a clases y la entrega de apoyos económicos a estudiantes, informó Laura Villa, administradora de la tienda Bizmart.

La encargada explicó que el incremento en la afluencia de clientes ha sido gradual, pero constante, conforme avanza la temporada, luego de varios meses de baja actividad comercial.

"Desde que empezó agosto comenzó a verse más movimiento y cada día aumenta conforme se acerca el regreso a clases. También ha ayudado la entrega de las becas, ya que muchos padres de familia están aprovechando ese apoyo para comprar el material escolar", señaló.

Indicó que, además de las compras de contado, la tienda ofrece un plan de apartado que permite a las familias asegurar sus listas escolares con un anticipo del 20 por ciento.

Los clientes pueden realizar abonos de acuerdo con sus posibilidades económicas, sin una cantidad fija, y liquidar el saldo antes de finalizar el mes para recoger el pedido completo.

Villa destacó que la demanda varía según el nivel educativo. Mientras que las listas de preescolar incluyen principalmente material didáctico y de manualidades, en primaria y secundaria predominan los cuadernos y artículos de papelería.

Aseguró que Bizmart cuenta actualmente con inventario suficiente para atender la demanda del próximo ciclo escolar y anunció que, para facilitar las compras de última hora, los días sábado 29 y domingo 30 de agosto la tienda ampliará su horario de atención hasta las 21:00 horas.

Además, recordó que la empresa cuenta con otra sucursal en Villa de Fuente y ofrece servicios de engrapado, forrado y apartado de útiles escolares.

Como promoción de temporada, al adquirir una lista escolar completa de preescolar, primaria o secundaria, los clientes reciben una caja lapicera de regalo y, en el caso de primaria y secundaria, el engrapado gratuito de cuatro libros.