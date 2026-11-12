Reaparecen aguas negras en la calle Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Nuevamente, un brote de aguas negras afecta la circulación y genera molestias entre vecinos, automovilistas, peatones y comerciantes sobre la calle Periodistas, en la colonia Las Fuentes, en Piedras Negras.

El problema se presenta en el tramo comprendido entre la avenida Heroico Colegio Militar y la avenida 16 de Septiembre, donde, tras las lluvias registradas en días anteriores, comenzaron a brotar aguas residuales sobre la vialidad.

Sin embargo, el escurrimiento persiste incluso después de que cesaron las precipitaciones. Esta situación no es nueva para quienes transitan por el sector, pues, de manera recurrente, la calle Periodistas registra brotes de aguas negras que generan afectaciones tanto a la movilidad como a las actividades comerciales de la zona.

Impacto en la movilidad y el comercio

Automovilistas deben circular entre los escurrimientos, mientras que los peatones se ven obligados a atravesar la vialidad para llegar a un conocido supermercado, con el riesgo de mojarse el calzado y entrar en contacto con aguas residuales.

A ello se suman las quejas de comerciantes, quienes señalan que algunos vehículos, al pasar por la zona, salpican el agua acumulada hacia sus establecimientos y a las personas que se encuentran en el lugar.

Llamado a las autoridades

Además de las molestias para quienes transitan o realizan actividades comerciales en el sector, el brote genera malos olores y condiciones insalubres.

Ante la recurrencia del problema, afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales y, particularmente, al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), para que atienda la situación y realice las acciones necesarias para evitar que los brotes continúen sobre esta transitada vialidad.