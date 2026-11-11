Cruz Roja reporta 376 servicios de emergencia durante octubre

Cruz Roja de Piedras Negras registró 376 servicios de emergencia durante octubre, principalmente por complicaciones relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión, informó Jesús Arreola, coordinador de Socorristas de la institución.

El representante señaló que la demanda de servicios se ha mantenido relativamente estable, con variaciones de entre 10 y 15 atenciones respecto a otros meses.

Entre las principales causas de movilización de ambulancias destacó las alteraciones en los niveles de glucosa y presión arterial. Explicó que algunas personas desconocen que padecen estas enfermedades hasta que presentan complicaciones, por lo que recomendó realizarse revisiones médicas periódicas y mantener un seguimiento de su estado de salud.

Recomendaciones para la Salud

En otro tema, Arreola exhortó a los motociclistas a utilizar correctamente el casco de protección y asegurarlo mediante el barbiquejo, pues durante los accidentes este equipo puede desprenderse si no está bien colocado, lo que aumenta el riesgo de lesiones.

Seguridad Vial para Motociclistas

El llamado se realizó luego del accidente ocurrido la mañana de este martes en el ejido El Moral, donde un hombre de 42 años y su hija, de un año y ocho meses, resultaron lesionados tras ser impactados por un vehículo cuyo conductor presuntamente huyó del lugar.

Ambos fueron trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde se reportaron graves. Ante este hecho, el coordinador también pidió evitar trasladar a bebés en brazos sobre motocicletas, debido al riesgo que representa esta práctica.