Águilas Piedras Negras brillan en la Copa del Desierto con dos campeonatos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Centro de Formación Águilas Piedras Negras tuvo una destacada participación en el torneo de fútbol 7 Copa del Desierto, celebrado en Saltillo, donde se dieron cita equipos de distintos estados de la República Mexicana, así como de varios municipios de Coahuila.

La institución logró llegar a tres finales, obteniendo excelentes resultados en sus distintas categorías, lo que refleja el trabajo y compromiso de jugadores, entrenadores y familias.

¿Qué resultados obtuvo Águilas Piedras Negras?

En la categoría 2018, Águilas Piedras Negras se proclamó campeón tras vencer en la gran final a Dikava Durango con un contundente marcador de 4-1, mostrando dominio y gran nivel de juego durante el encuentro.

Por su parte, la categoría 2017 consiguió el título de bicampeón, reafirmando su constancia y calidad dentro del torneo.

En la categoría 2016, el equipo logró un meritorio subcampeonato, luego de disputar una intensa final que terminó con marcador de 3-1 frente a Lobos.

Reconocimiento a los participantes

Estos resultados posicionan al Centro de Formación Águilas Piedras Negras como una de las academias más destacadas del torneo, al hacerse presente en tres finales y obtener dos campeonatos.

Finalmente, se reconoció el esfuerzo de todos los alumnos, entrenadores y, especialmente, de los padres de familia que acompañan y apoyan en cada compromiso deportivo.

La organización de la Copa del Desierto felicitó a los equipos participantes y agradeció su entusiasmo y entrega en esta importante competencia.



