La voz en tu colonia: Ahoga olvido municipal a colonia Presidentes IV

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Entre baches que parecen trampas, banquetas devoradas por la maleza y calles prácticamente intransitables, vecinos de la colonia Presidentes IV denuncian el abandono institucional del Gobierno Municipal encabezado por Jacobo Rodríguez .

Durante un recorrido por el sector, la inconformidad vecinal se hizo evidente: aseguran que la ausencia de los departamentos de Obras Públicas, Ecología e Imagen Urbana no es solo una percepción, sino una realidad palpable.

Calles como Quinceava, José Villarreal y Prolongación José Joaquín Herrera presentan cráteres, cuarteaduras y zanjas que, según los colonos, no han recibido mantenimiento alguno en los siete meses que lleva la actual administración .

"Hay baches sin reparar desde hace tiempo, y en algunas calles las obras de SIMAS dejaron zanjas que cruzan de lado a lado; pasar en carro es un golpe seguro", relató una vecina visiblemente molesta.

Pero la queja no se limita al pavimento: los vecinos también señalan la falta de limpieza y deshierbe en banquetas y terrenos baldíos. El zacatal crecido, afirman, se ha convertido en un criadero ideal para mosquitos e insectos transmisores de enfermedades , representando un riesgo de salud pública .

"La verdad es que se ve muy feo todo el zacatal, y desde que está así han aumentado los mosquitos. Es incómodo caminar por aquí y que te estén picando", expresó otra habitante que prefirió mantenerse en el anonimato.

Pese a las múltiples denuncias y solicitudes, afirman que no ha habido respuesta concreta del Ayuntamiento . Lo que inició como un problema de imagen urbana se ha transformado en una preocupación de salud y seguridad para las familias.