La voz en tu colonia: Ahoga olvido municipal a colonia Presidentes IV

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Entre baches que parecen trampas, banquetas devoradas por la maleza y calles prácticamente intransitables, vecinos de la colonia Presidentes IV denuncian el abandono institucional del Gobierno Municipal encabezado por Jacobo Rodríguez.
Durante un recorrido por el sector, la inconformidad vecinal se hizo evidente: aseguran que la ausencia de los departamentos de Obras Públicas, Ecología e Imagen Urbana no es solo una percepción, sino una realidad palpable.
Calles como Quinceava, José Villarreal y Prolongación José Joaquín Herrera presentan cráteres, cuarteaduras y zanjas que, según los colonos, no han recibido mantenimiento alguno en los siete meses que lleva la actual administración.
"Hay baches sin reparar desde hace tiempo, y en algunas calles las obras de SIMAS dejaron zanjas que cruzan de lado a lado; pasar en carro es un golpe seguro", relató una vecina visiblemente molesta.
Pero la queja no se limita al pavimento: los vecinos también señalan la falta de limpieza y deshierbe en banquetas y terrenos baldíos. El zacatal crecido, afirman, se ha convertido en un criadero ideal para mosquitos e insectos transmisores de enfermedades, representando un riesgo de salud pública.
"La verdad es que se ve muy feo todo el zacatal, y desde que está así han aumentado los mosquitos. Es incómodo caminar por aquí y que te estén picando", expresó otra habitante que prefirió mantenerse en el anonimato.
Pese a las múltiples denuncias y solicitudes, afirman que no ha habido respuesta concreta del Ayuntamiento. Lo que inició como un problema de imagen urbana se ha transformado en una preocupación de salud y seguridad para las familias.
Los colonos exigen al gobierno de Jacobo Rodríguez una intervención inmediata, que incluya campañas de bacheo que devuelvan dignidad a las calles, y brigadas de limpieza que erradiquen la maleza antes de que se convierta en un problema mayor.