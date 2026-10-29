Estudiantes tendrán mega puente escolar

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para este viernes 30 de octubre y a la suspensión de labores docentes del lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Piedras Negras, confirmó que los alumnos suspenderán actividades desde el viernes y regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre.

Explicó que el viernes se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, destinada a la evaluación, el análisis y la retroalimentación del trabajo docente.

En tanto, el lunes está marcado en el calendario escolar como día de suspensión de labores. Así, al descanso habitual del sábado y domingo se sumarán dos días sin actividades escolares, lo que dará lugar a un periodo de cuatro días consecutivos sin clases para los estudiantes de educación básica.

En el marco del Día de Muertos, Costilla señaló que los planteles educativos promueven actividades relacionadas con esta tradición mexicana, como la instalación de altares y la elaboración de rimas y calaveritas, con el propósito de preservar las costumbres nacionales entre las nuevas generaciones.