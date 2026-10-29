Exige FAMUN justicia por desaparición de 12 mujeres hace 14 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A 14 años de la desaparición de al menos 12 mujeres en Piedras Negras, integrantes de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) realizaron un acto de memoria y exigieron avances en las investigaciones para localizarlas y sancionar a los responsables.

Juan Humberto Morales Flores, trabajador social de FAMUN, informó que la organización ha agrupado los casos bajo el nombre de "Caso Mujeres", a partir del acompañamiento a las familias y del análisis de las investigaciones relacionadas con las desapariciones.

"Hemos relacionado 12 casos, los cuales tenemos registrados y solicitamos desde hace varios años que se pudiera hacer una acumulación de casos; esto advirtiendo que hay una misma temporalidad de desaparición de estas chicas que se encuentran en esta lona", señaló Morales Flores.

Pese a la lluvia, familiares de algunas de las 12 mujeres acudieron al exterior de la Delegación Norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde colocaron una lona con fotografías y nombres de 10 de ellas, mientras que de las otras dos únicamente se incluyeron sus nombres.

Durante el acto, los participantes emitieron un pronunciamiento sobre el denominado "Caso Mujeres" y demandaron a las autoridades esclarecer las desapariciones, avanzar en la búsqueda y garantizar verdad y justicia para las familias.

FAMUN señaló que la Fiscalía mantiene una deuda histórica con las familias de personas desaparecidas, que continúan a la espera de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y del esclarecimiento de los hechos.