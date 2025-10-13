Prevé INDEX cierre estable del 2025 para la industria exportadora

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX Coahuila Norte), Alejandro Ruiz Rueda, anticipó un cierre de año estable para el sector manufacturero y de exportación, pese a los ajustes operativos que algunas empresas realizan durante el último trimestre.

Cuestionado sobre el comportamiento económico rumbo al cuarto trimestre de 2025, el líder industrial señaló que las compañías de la región mantienen un nivel de producción constante, aunque reconoció que algunos paros técnicos podrían presentarse hacia el mes de diciembre.

"Algunas empresas suelen entrar en paros parciales de operaciones, pero eso se registra generalmente en la segunda semana de diciembre. Son situaciones normales de cada año, ya programadas", explicó Ruiz Rueda.

El empresario subrayó que estos ajustes no representan una crisis laboral ni una caída en la producción, sino una práctica habitual de mantenimiento y planeación previa al arranque del siguiente ciclo productivo.

"Mientras no cambien las condiciones del mercado, esperamos un cierre estable en materia laboral y productiva", reiteró.

De acuerdo con INDEX, el norte de Coahuila mantiene su posición como una de las zonas con mayor dinamismo exportador del estado, impulsada principalmente por el sector automotriz, metalmecánico y de autopartes.