Exhibe Jacobo a mujer dando a luz; difunde imágenes de parto en hospital

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El alcalde Jacobo Rodríguez difundió imágenes de una mujer mientras daba a luz en la sala de espera del Hospital General Salvador Chavarría, hecho que generó cuestionamientos sobre la protección de su intimidad y el uso de su imagen.

La paciente había acudido al nosocomio con trabajo de parto avanzado y dio a luz antes de ser trasladada a otra área de atención.

Ante el nacimiento, personal médico intervino de inmediato para brindar asistencia a la madre y al recién nacido, quienes fueron reportados preliminarmente en buenas condiciones.

El recién nacido fue valorado por personal médico, mientras que la madre también recibió atención después del parto.

¿Cómo ocurrió el nacimiento en la sala de espera?

Las circunstancias en las que ocurrió el nacimiento dentro de la sala de espera son materia de revisión, a fin de establecer cómo se desarrollaron los hechos desde la llegada de la paciente al hospital.

Controversia por la difusión de imágenes

La difusión de las imágenes de la mujer durante el parto también generó señalamientos respecto de su privacidad. En el material difundido se cuestiona que las fotografías o videos hayan sido publicados sin el consentimiento de la paciente; sin embargo, hasta el momento no se incluye una declaración de la mujer que confirme o niegue haber autorizado su publicación.