Acusa Jacobo Rodríguez traición en Cabildo; "me engañaron", dice

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de que su propuesta para renovar el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) no alcanzara la mayoría calificada en la más reciente sesión de Cabildo, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aseguró que fue engañado por regidores con los que, según él, tenía un acuerdo previo.

"Que sepan todos que no iba a meter un punto de acuerdo si no tenía la certeza de tener los votos. Fui a una emboscada, a una trampa, me engañaron", declaró el edil, visiblemente molesto.

Rodríguez señaló que existía un compromiso político con algunos regidores para respaldar su propuesta, misma que finalmente fue rechazada. El alcalde atribuyó este revés a una ruptura de acuerdos internos en el cuerpo edilicio.

Durante una conferencia de prensa, y apelando a la transparencia que promueve su administración, se le preguntó al alcalde por los nombres de los regidores y síndicos que habrían roto el supuesto pacto, así como los términos del acuerdo. Sin embargo, se negó a revelarlos.

"En este caso la transparencia pudiera afectar el proceso de lo que queremos lograr, entonces, no voy a decir los nombres y tampoco te voy a decir a cambio de qué", respondió.

El edil también reconoció que una regidora del PRI tenía razón en su reclamo respecto a que la lista de los nuevos integrantes del Consejo fue entregada con menos de 24 horas de anticipación, lo que dificultó un voto razonado por parte del Cabildo.

Rodríguez adelantó que su equipo trabajará en la construcción de un nuevo acuerdo con todas las fracciones edilicias, para presentar otra propuesta en una sesión extraordinaria, con el objetivo de cumplir con la ley y renovar el órgano directivo de la paramunicipal.