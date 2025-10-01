Cabildo de Piedras Negras prepara sesión extraordinaria para legalizar nuevo Consejo del SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Cabildo de Piedras Negras convocará en los próximos días a una sesión extraordinaria con el fin de avanzar en la integración legal de un nuevo Consejo de Administración del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), luego de que se declaró que la instalación previa "careció de efectos jurídicos" por no cumplir con la Ley de Aguas.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, aclaró que el acuerdo aprobado el martes no anuló ni revocó la toma de protesta realizada a inicios de año, pero sí reconoció que el procedimiento violó el artículo 24 de dicha legislación.

"No se declaró ilegal nada, no se revocó nada, no se anuló nada", insistió el funcionario.

Aguilar explicó que el Cabildo actuó con responsabilidad jurídica, dejando a salvo todos los actos administrativos del consejo anterior, incluidos contratos, licitaciones y la operación del servicio, con el fin de no afectar la continuidad del sistema.

"El Ayuntamiento tiene facultades legales para tomar decisiones sobre la prestación del servicio de agua potable, y eso lo respaldan tanto la Constitución federal como la estatal y el Código Municipal", enfatizó.

Durante la sesión ordinaria, algunos regidores cuestionaron la premura con la que se presentó la propuesta de integración, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada. Por ello, el alcalde Jacobo Rodríguez adelantó que buscarán el diálogo con todas las fracciones edilicias para lograr consensos en la próxima sesión.

Aguilar reiteró que el Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno en el municipio y tiene la atribución legal para definir el rumbo de los organismos operadores del agua. Informó que ya trabaja en la convocatoria oficial a la sesión extraordinaria, considerada clave para dar cumplimiento legal al proceso.