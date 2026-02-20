¡Al estilo arácnido! César Rubén celebra sus 9 años con fiesta de superhéroe

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El pequeño César Rubén festejó recientemente su noveno aniversario con una espectacular fiesta temática de Spider-Man, en la que la diversión y la adrenalina fueron los ingredientes principales.

Fiesta temática de Spider-Man en Piedras Negras

El convivio se realizó en un moderno centro de entretenimiento con áreas de saltos y trampolines, donde el cumpleañero y sus amigos disfrutaron una tarde llena de acción al estilo de su superhéroe favorito. Entre brincos, carreras y dinámicas, los invitados aprovecharon cada espacio del lugar.

Detalles de la celebración

En esta fecha tan especial, César Rubén estuvo acompañado por sus padres, Carlos Flores y Daniel Chávez, quienes cuidaron cada detalle para que la celebración resultara inolvidable. La familia compartió con los asistentes en un ambiente lleno de color y energía.

Los pequeños disfrutaron de una merienda preparada especialmente para la ocasión y no faltaron las tradicionales "Mañanitas", así como los abrazos y obsequios para el festejado, quien cerró con broche de oro su cumpleaños número nueve, rodeado del cariño de familiares y amigos.