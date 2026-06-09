Llama Jacobo Rodríguez "prostitutas de la política" a ciudadanos tras derrota de Morena en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, desató polémica la noche del domingo al referirse a ciudadanos como "prostitutas de la política" durante una transmisión en redes sociales, realizada tras conocerse los resultados preliminares de la elección para diputado local en el Distrito 02, donde Morena quedó en segundo lugar.

Las declaraciones ocurrieron luego de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmara una amplia ventaja para Guillermo Ruiz Guerra, candidato de la alianza UDC-PRI, quien obtuvo 35 mil 913 votos, equivalentes al 53.51 por ciento de la votación.

En contraste, la candidata de Morena, Mayra Rubí Rangel Esquivel, alcanzó 18 mil 830 sufragios, lo que representó el 28.05 por ciento de los votos emitidos.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez?

Durante la transmisión, el edil reconoció el resultado desfavorable para su partido y expresó diversas opiniones sobre el comportamiento político de algunos sectores de la población. Sin embargo, la mayor reacción se generó cuando utilizó el término "prostitutas de la política" para referirse a ciudadanos, comentario que rápidamente fue replicado y cuestionado en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de distintas plataformas señalaron que la expresión resultó ofensiva y despectiva hacia el electorado, mientras que otros consideraron que reflejó el descontento del alcalde tras los resultados obtenidos por Morena en la contienda.