Descartan ocho casos de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 descartó los ocho casos probables de dengue que fueron notificados durante la semana epidemiológica anterior en diversos sectores de Piedras Negras, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista recordó que la semana pasada se había reportado un caso probable de otra enfermedad transmitida por vector, así como cuatro casos sospechosos de dengue; sin embargo, tras los análisis correspondientes, todos los resultados fueron negativos.

Acciones de la autoridad

Precisó que durante los últimos días se registró un incremento importante en la notificación de casos probables de dengue, lo que llevó a las autoridades de salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

En total, se investigaron ocho casos sospechosos en colonias como Villas del Carmen, Villa Fontana, Los Montes, Central, Acoros, Acoros II, Valle de las Flores y Año 2000, donde además se realizaron cercos sanitarios de manera preventiva.

Belloc Sandoval indicó que también se atendió un caso probable de otra enfermedad transmitida por vector en la colonia Los Montes; no obstante, el resultado de laboratorio fue negativo.

"Al día de hoy no tenemos casos probables ni casos confirmados dentro de la jurisdicción", afirmó.

Riesgos por lluvias

El epidemiólogo advirtió que las lluvias registradas en la ciudad favorecen la formación de encharcamientos y la acumulación de agua en patios y viviendas, condiciones que facilitan la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Por ello, exhortó a la población a eliminar recipientes que acumulen agua una vez que concluyan las precipitaciones, con el fin de evitar criaderos potenciales y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Añadió que, aunque a nivel nacional se observa una disminución importante en la incidencia de dengue durante los últimos dos años, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas en toda la región.