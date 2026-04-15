Estalla polémica por insultos de Lorenzo Menera a periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, desató polémica luego de enviar mensajes ofensivos y de tono intimidatorio en un grupo de WhatsApp integrado por periodistas locales, reavivando la tensión entre autoridades y medios de comunicación.

De acuerdo con lo expuesto, el funcionario lanzó insultos directos como "traidores", "zánganos", "cochinos" y "marranos", además de emitir expresiones que fueron interpretadas como amenazas al hacer alusión a posibles actos de violencia contra integrantes del gremio.

El contenido de los mensajes generó inconformidad inmediata entre comunicadores, quienes consideraron las expresiones como inapropiadas y fuera del ámbito institucional que debe regir la relación entre funcionarios públicos y la prensa.

Reacciones de los periodistas

El caso provocó indignación entre periodistas de la localidad, quienes analizan la posibilidad de presentar una denuncia formal por los señalamientos, mientras el episodio coloca nuevamente en el centro del debate el comportamiento de servidores públicos frente a los medios de comunicación.