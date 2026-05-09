Denuncia falta de reembolso de viaje con "Mundito Tours"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer identificada como Ana Antonia Rodríguez denunció públicamente que hasta el momento no ha obtenido respuesta sobre un viaje turístico que pagó a través de la agencia Mundito Tours, luego del fallecimiento de su titular.

La afectada informó que realizó un pago de 22 mil pesos por un paquete vacacional a Los Cabos y Mazatlán, programado para octubre de este año.

Comentó que tras enterarse del fallecimiento del responsable de la agencia buscó información sobre el estatus del viaje y una posible solución para los clientes afectados.

¿Qué declaró la hermana del propietario?

Explicó que inicialmente fue atendida por la hermana del propietario, quien le aseguró que estaban revisando los casos de las personas que ya habían realizado pagos.

No obstante, posteriormente recibió una llamada por parte del esposo de la mujer, quien presuntamente le manifestó que ellos no tenían responsabilidad alguna sobre la agencia ni sobre los recursos económicos entregados.

Acciones de Ana Antonia Rodríguez

Además, aseguró que durante la conversación recibió una frase que calificó como ofensiva: "Si quiere ir a cobrarle, vaya al panteón".

Debido a ello, Rodríguez informó que acudirá ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal y solicitar que se investigue la situación.