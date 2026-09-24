ITPN y UTNC unen esfuerzos para fortalecer la preparación de sus docentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) y la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la preparación académica y profesional de sus respectivos cuerpos docentes.

Como parte del acuerdo, docentes de la UTNC podrán cursar, en modalidad virtual, la Maestría en Administración que imparte el Instituto Tecnológico de Piedras Negras.

Objetivos del convenio

El convenio busca ampliar las oportunidades de formación y actualización profesional del personal académico, así como fortalecer los vínculos de colaboración entre ambas instituciones de educación superior de la región.

Durante la firma participaron, por parte de la UTNC, el rector Marco Antonio Saldaña Infante; el director de Vinculación, José Bernardo Purón Cadena, y el abogado general, David Díaz Guerra, como testigo de honor.

Por el ITPN estuvieron presentes su director, Gustavo Emilio Rojo Velázquez; la directora de Planeación y Vinculación, Anabel Carranco Mújica, y la jefa del Departamento de Vinculación, Alexandra Anjoulette Yado Ibarra. También asistió como invitada especial la subdirectora académica, Aide Vázquez Hernández.

Impacto en la educación superior

Rojo Velázquez destacó que el convenio permitirá compartir conocimientos y generar nuevas oportunidades de preparación para el personal académico de la región. El acuerdo se suma a las acciones de colaboración entre instituciones de educación superior del norte de Coahuila para ampliar las opciones de especialización y desarrollo profesional.