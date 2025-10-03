Golpeará a Eagle Pass aumento en peaje más que a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El inminente aumento en las tarifas de cruce por los Puentes Internacionales I y II tendrá un impacto directo en la economía fronteriza, aunque no de manera equitativa. De acuerdo con Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Piedras Negras, los comercios de Eagle Pass serán los más afectados por la reducción de visitantes mexicanos.

Martínez señaló que, si bien el turismo médico procedente del sur de Texas continuará acudiendo a esta frontera por sus ventajas en precios y servicios, los residentes de Piedras Negras sí disminuirán sus viajes a la vecina ciudad, especialmente para realizar compras menores o visitas ocasionales.

Además, advirtió que el incremento en el peaje también impactará a quienes cruzan diariamente por motivos laborales o educativos, lo que podría llevar a algunas personas a considerar opciones del lado mexicano para evitar el costo adicional.