Ferromex inicia retiro de cercos en viviendas y desata temor entre vecinos en la Colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Vecinos de la Colonia Periodista denunciaron presuntos abusos durante el inicio de trabajos de limpieza y retiro de cercos en terrenos cercanos a las vías ferroviarias, luego de que personal de Ferromex ingresara desde temprana hora para comenzar labores relacionadas con la construcción de un muro.

Habitantes aseguraron que no recibieron notificación previa y señalaron que trabajadores comenzaron a derribar cercas mientras las familias aún dormían. "Nomás vienen y te dicen que saques lo de valor porque viene la máquina tumbando", reclamó Rosalía Rivas, quien afirmó tener más de 36 años viviendo en el sector.

La afectada señaló que el principal problema no es únicamente el retiro de estructuras, sino el corto tiempo que les dieron para mover sus pertenencias. "¿Dónde meto mis cosas? Mi mamá vive aquí y ya le amontonaron todo. No nos dieron ni uno o dos días para acomodarnos", expresó.

De acuerdo con los vecinos, personal de la empresa les informó que el derecho de vía comprende alrededor de 35 a 36 metros desde las vías del tren hacia las viviendas, lo que podría afectar parte de las propiedades. Otra residente afirmó que su familia despertó con trabajadores dentro del terreno. "Salimos para atrás y ya habían roto la cerca. Se metieron sin permiso y sin enseñar ningún papel", denunció.

Los habitantes aseguran contar con escrituras y documentación de sus propiedades, por lo que pidieron la intervención de autoridades municipales y estatales. "Queremos que venga alguna autoridad y nos ayude. No es justo que de la noche a la mañana quieran sacarnos", señalaron.

Acciones de la autoridad

Durante el recorrido, el arquitecto Juan Pablo, encargado del área de Derecho de Vía de Ferromex, rechazó que se trate de un desalojo y aseguró que únicamente realizan labores de limpieza y reubicación de cercos invadiendo la zona federal ferroviaria. "No estamos desalojando. Estamos limpiando cerca de la vía y ayudándoles a recorrer sus cercos", explicó.

El representante añadió que las viviendas no están siendo intervenidas y que las acciones se realizan únicamente dentro del derecho de vía perteneciente a la concesión ferroviaria. Sin embargo, vecinos manifestaron temor de que los trabajos continúen y eventualmente afecten sus viviendas. "Imagínese, toda la vida aquí y ahora no sabemos qué va a pasar con nuestras casas", lamentó una residente con más de 40 años viviendo en la zona.