Alertan por aumento de casos de sífilis entre jóvenes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de salud reportaron un incremento en los casos de sífilis entre jóvenes de Piedras Negras, principalmente en personas de entre 20 y 30 años, situación que ha encendido las alertas debido a que la enfermedad suele pasar desapercibida en sus primeras etapas.

La doctora Marta Pérez Álvarez, responsable de la Unidad de Especialidades Médicas para la Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual (Uneme Capasits), señaló que desde el año pasado se ha observado un aumento gradual en los diagnósticos de sífilis, particularmente entre la población joven.

"Sí hemos visto un aumento en los casos de sífilis. No es un incremento drástico, pero sí ha llamado nuestra atención porque se presenta principalmente en personas de entre 20 y 25 años", indicó.

Explicó que uno de los principales problemas para controlar la enfermedad es que las parejas sexuales de los pacientes no siempre acuden a recibir atención médica, lo que favorece nuevas cadenas de transmisión y reinfecciones.

"Es muy importante que cuando una persona sale positiva a sífilis también acudan sus parejas para realizarse la prueba y recibir tratamiento en caso necesario. De lo contrario, el ciclo de contagio continúa", advirtió.

La especialista explicó que la sífilis puede iniciar con una úlcera genital u oral que generalmente desaparece sin tratamiento y sin causar dolor, por lo que muchas personas ignoran la infección.

Años después, si no se recibe atención médica, pueden aparecer síntomas más evidentes como caída de cabello y cejas, además de manchas en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Pérez Álvarez destacó que el tratamiento más efectivo continúa siendo la penicilina, aplicada en tres dosis semanales consecutivas, esquema que debe cumplirse estrictamente para garantizar su efectividad.

La responsable de Uneme Capasits señaló además que cada vez más personas solicitan voluntariamente pruebas de detección para infecciones de transmisión sexual.

"Ha aumentado mucho la gente interesada en realizarse las pruebas. Hay días en que recibimos hasta diez personas que vienen a descartar alguna infección. Eso es muy positivo porque demuestra una mayor conciencia sobre el autocuidado", comentó.

En cuanto al VIH, informó que la unidad cuenta con programas preventivos como la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), dirigida a personas con mayor riesgo de adquirir el virus, así como la Profilaxis Post Exposición (PEP), que puede administrarse dentro de las primeras 72 horas después de una situación de riesgo.

Precisó que estos medicamentos ayudan a prevenir la transmisión del VIH, aunque no protegen contra otras infecciones de transmisión sexual, por lo que reiteró la importancia del uso correcto del preservativo.

Actualmente, la unidad dispone de medicamentos para VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual, además de pruebas diagnósticas, preservativos, geles lubricantes y atención médica, psicológica y de enfermería.

Asimismo, personal de la institución realiza entre tres y cuatro brigadas semanales en centros comerciales, maquiladoras, centros de rehabilitación y otros espacios públicos para promover la detección oportuna y la prevención.

La doctora Pérez Álvarez recordó que todos los servicios y resultados se manejan bajo estricta confidencialidad y exhortó a la población a acercarse a la unidad ante cualquier duda o situación de riesgo.