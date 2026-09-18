Comercio de Piedras Negras resiente menor consumo y caída en ventas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comercio organizado de Piedras Negras resiente la contracción del consumo y la menor capacidad de gasto de las familias, situación que ya se refleja en una disminución de las ventas en distintos establecimientos.

Héctor Rodríguez López, comerciante local, explicó que, en un primer momento, la reducción de los cruces de consumidores hacia Estados Unidos, asociada a las tensiones migratorias y políticas en ese país, favoreció a los negocios de Piedras Negras al incrementar el consumo local.

Sin embargo, señaló que la posterior disminución en el flujo de visitantes hacia el sur de Texas también terminó repercutiendo en el comercio de esta frontera, al reducir el movimiento económico que se había generado durante las primeras semanas.

Impacto en el comercio local

El comerciante consideró que el panorama para los próximos meses continúa incierto ante la contracción del consumo a nivel nacional, que estimó entre 1.5 y 2 por ciento. Rodríguez confió en que durante los meses restantes de 2026 se registre una recuperación gradual del consumo y mejoren las condiciones para los establecimientos comerciales de Piedras Negras.