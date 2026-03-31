Reforzará Fiscalía operativos y guardias por Semana Santa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Fiscalía General de Justicia en la Zona Norte Uno reforzó sus labores operativas y de atención con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población.

Acciones de la autoridad

El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos explicó que, ante la movilidad de ciudadanos que salen de la ciudad o permanecen en sus viviendas, se fortaleció el sistema de vigilancia mediante acciones estratégicas planeadas con anticipación.

Indicó que, pese a tratarse de días inhábiles, la dependencia no suspenderá servicios, ya que se mantendrán guardias permanentes en el edificio para atender denuncias, reportes y cualquier situación legal que pudiera presentarse.

Detalles confirmados

Además, destacó que la ciudadanía podrá seguir haciendo uso de las plataformas electrónicas de la Fiscalía, las cuales continuarán operando de manera regular para facilitar la comunicación y el seguimiento de trámites.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan mantener la atención oportuna y la presencia institucional durante el periodo vacacional.