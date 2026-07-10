Certifican a 17 escuelas de la Región Norte como Promotoras de la Salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 certificó a 17 planteles educativos como Escuelas Promotoras de la Salud, resultado del trabajo realizado durante el semestre para fortalecer hábitos saludables y generar entornos escolares más seguros para la comunidad educativa.

La coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, Priscila Hernández López, explicó que la estrategia busca incorporar de manera permanente acciones de promoción de la salud dentro de las actividades cotidianas de los planteles, con la participación de docentes, alumnos y padres de familia.

"Uno de los principales retos es que estas acciones se integren al trabajo diario de los maestros y formen parte de las actividades normales de cada escuela, promoviendo estilos de vida y hábitos saludables entre los estudiantes", señaló.

Destacó que la respuesta de los alumnos ha sido favorable, al considerar que la escuela representa un espacio ideal para fomentar la educación en salud y generar cambios que impacten positivamente en las nuevas generaciones.

"Con los niños prácticamente no existe resistencia; al contrario, son receptivos a estos programas, lo que nos permite transformar hábitos desde edades tempranas y beneficiar también a las familias y a la comunidad", indicó.

Hernández López informó que el programa registra un avance estimado de entre 30 y 40 por ciento, por lo que continuará su implementación en más instituciones educativas con el propósito de ampliar la cobertura y fortalecer la cultura de la prevención y los estilos de vida saludables.