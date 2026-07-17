"Boya Fest" reúne a cientos de familias en Piedras Negras ante crecida del río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El incremento del caudal del río Bravo y el paso de cientos de boyas marítimas de color naranja reunieron a cientos de personas en el Paseo del Río y la Gran Plaza, donde familias completas acudieron para presenciar el fenómeno que en redes sociales fue bautizado como el "Boya Fest".

Desde la noche del jueves comenzaron a llegar visitantes a ambos espacios públicos y, durante la madrugada del viernes, la afluencia continuó con familias, parejas, niños y grupos de amigos que buscaban observar el comportamiento del río y documentar el momento con fotografías y videos.

Aunque el acceso al Paseo del Río fue cerrado de manera preventiva debido al aumento del nivel del agua, los asistentes permanecieron en las áreas superiores del lugar y en la Gran Plaza para seguir de cerca la creciente y el paso constante de las boyas arrastradas por la corriente.

El interés de la población aumentó debido a que, durante las últimas semanas, el río Bravo registró niveles bajos. Sin embargo, las intensas lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas provocaron escurrimientos que incrementaron de manera considerable el caudal del afluente internacional.

Durante la mañana y la tarde de este viernes, el flujo de visitantes se mantuvo constante, mientras el nivel del río continuaba en ascenso. De acuerdo con las previsiones, el punto máximo de la creciente se alcanzaría entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Las autoridades mantienen cerrado el acceso al Paseo del Río como medida preventiva y exhortaron a la población a observar el fenómeno únicamente desde zonas seguras para evitar accidentes.