Lluvias elevan riesgo sanitario: alertan por proliferación de mosquitos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras las recientes lluvias, autoridades de salud hicieron un llamado a la población para evitar la acumulación de agua en recipientes y, con ello, prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.

La doctora Priscila Hernández López, coordinadora de Salud en la Jurisdicción Sanitaria 01, señaló que los encharcamientos y contenedores con agua almacenada se convierten en criaderos ideales para el desarrollo del vector.

Explicó que objetos como cubetas, botes, tinacos, cisternas o cualquier recipiente que acumule agua pueden propiciar que el mosquito complete su ciclo y llegue a su etapa adulta, incrementando el riesgo de transmisión.

Estrategia de prevención contra mosquitos

Ante ello, exhortó a reforzar la estrategia preventiva conocida como "lava, tapa, voltea y tira", la cual consiste en limpiar recipientes, mantenerlos cerrados, colocar boca abajo aquellos que no se utilicen y eliminar cualquier objeto que pueda almacenar agua.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a revisar de manera constante patios y espacios abiertos para mantenerlos libres de criaderos.

La funcionaria también recomendó el uso de medidas de protección personal, como la instalación de mosquiteros, la aplicación de repelente y el uso de ropa de manga larga, especialmente en zonas con alta presencia de insectos.

Importancia de la prevención

Subrayó que las enfermedades transmitidas por vector son prevenibles si se combinan acciones de limpieza con hábitos de protección.