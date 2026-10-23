Detienen a empresario por presunto ´huachicol´

EAGLE PASS, TEX. - Agentes del FBI y la DEA detuvieron la noche del jueves al empresario mexicoamericano Julio R. González, en un sector residencial al norte de Eagle Pass, en una operación que, según reportes, estaría relacionada con una investigación por presunto tráfico ilegal de hidrocarburos en la región fronteriza.

Detalles del arresto de Julio R. González

El arresto ocurrió luego de una investigación conjunta de varios meses entre autoridades de Estados Unidos y México, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. Según los reportes, González enfrenta un señalamiento bajo el código federal 18 U.S.C. 1956(h), relacionado con co