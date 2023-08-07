Atienden 24 menores migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En este mes, solamente se contabilizaron 24 menores migrantes en La Casa YMCA, la cual brinda apoyo a infantes mexicanos que son deportados de los Estados Unidos.

"Son las altas temperaturas las que evitan que los padres de familia envíen a sus hijos menores a arriesgarse a cruzar de forma ilegal", indicó personal de la casa de asistencia, al reconocer que la cifra continúa baja.

Dieron a conocer además, que otra situación que incide es el incremento en el número de muertes, pues explicaron que a través de los medios de comunicación se dan a conocer estos casos y esto también detiene a quienes tienen la intención de cruzar.

"Será hasta septiembre y especialmente octubre cuando se pueda ver un mayor número de atenciones, adelantó el personal, pues son meses de temperaturas más agradables, y por ello se genera mayor movimiento de migrantes", puntualizan.