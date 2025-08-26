Aumenta demanda de empleo en comercios de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Comerciantes de esta ciudad han registrado un notable incremento en el número de personas que acuden diariamente en busca de empleo, fenómeno que, aseguran, no se había presentado en años anteriores.

"En nuestro caso particular hemos visto un aumento importante, sobre todo en lo que va de este año; te podría hablar de que es más del doble", señaló Héctor Rodríguez López, representante de los centros comerciales El Mirador.

Rodríguez explicó que, si bien los lunes suelen ser los días con mayor número de solicitantes, ahora los interesados llegan en decenas, no solo al inicio de semana sino prácticamente todos los días.

"Es muy notorio. Llegan personas con sus solicitudes, muchos con experiencia en industria, y eso habla de que el comercio se está convirtiendo en el refugio laboral ante la falta de opciones", comentó.

El también expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la ciudad atribuyó este repunte en la demanda de empleo a la contracción del sector industrial, afectado por la imposición de aranceles en los últimos meses.

"Muchos de esos empleos que antes ofrecía la industria están siendo absorbidos por el comercio, que si bien no puede cubrir todo, sí está dando salida a una parte importante de la mano de obra", apuntó Rodríguez.