Prevén cierre de año complicado para el comercio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un cierre de año complicado para el sector comercial y un inicio de 2027 con incertidumbre económica anticipó Héctor Rodríguez López, economista y comerciante local, quien señaló que el bajo crecimiento económico, la contracción del consumo y la falta de recuperación del empleo mantienen presionados a los negocios.

Explicó que las ventas comerciales se encuentran debilitadas tanto en la frontera como en el resto del país, situación que se refleja en indicadores de organizaciones del sector, donde se observa que el consumidor ha reducido sus compras.

Perspectivas económicas para 2027

Añadió que, aunque en términos monetarios las ventas pueden aparentar estabilidad por efecto de la inflación, en términos reales se comercializan menos mercancías que el año pasado. Bajo este panorama, estimó que México podría cerrar 2026 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ligeramente superior al uno por ciento.

Rodríguez López también manifestó preocupación por el manejo de las finanzas públicas, particularmente por el déficit fiscal y el incremento de la deuda, al considerar que el Gobierno federal debe impulsar el crecimiento económico y fortalecer la recaudación sin imponer mayores cargas a los mismos sectores productivos.

Señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades ante la falta de apoyos, mientras que el mercado laboral fronterizo tampoco ha recuperado los niveles que requiere la región.

Aunque reconoció algunos indicios de recuperación del empleo en Ciudad Acuña, expresó que esperan que esta tendencia también se refleje en Piedras Negras durante los próximos meses.

El economista advirtió que el panorama podría complicarse al inicio de 2027 por la incertidumbre política y comercial en Estados Unidos, particularmente ante las diferencias entre el presidente Donald Trump y el Congreso, así como por la falta de claridad sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Impacto de la incertidumbre política y migratoria

Consideró que esta situación puede frenar decisiones de inversión, debido a que las empresas necesitan conocer las condiciones comerciales y arancelarias que prevalecerán antes de comprometer nuevos recursos en México.

En cuanto al tema migratorio, señaló que la presencia de una nueva caravana que avanza desde el sur del país representa otro factor de incertidumbre para la frontera, tanto por sus posibles implicaciones comerciales como por las decisiones que puedan adoptarse en materia migratoria.

Rodríguez López sostuvo que la combinación de factores económicos, políticos y migratorios podría mantener cautelosos a comerciantes e inversionistas durante los primeros meses del próximo año.