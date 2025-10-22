Llega Mercadito Mejora a la colonia Real del Norte con huevo barato y apoyos estatales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el objetivo de aliviar el gasto familiar y acercar servicios estatales a los sectores populares, el programa "El Mercadito Mejora" se instaló este fin de semana en la colonia Real del Norte, donde decenas de familias aprovecharon los precios bajos y la atención gratuita de diversas dependencias.

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región norte, informó que entre los productos más solicitados destacó la tapa de huevo, ofrecida a un precio subsidiado de 54 pesos, además de otros artículos alimenticios de la canasta básica.

"Gracias al interés de la ciudadanía, el programa ha logrado consolidarse como una alternativa real de apoyo a la economía familiar", señaló la funcionaria estatal. "La intención es llevar estos beneficios a todas las colonias y seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad", agregó.

Además de los módulos de venta, se instalaron brigadas de atención ciudadana que ofrecieron servicios como asesoría legal, consultas médicas, cortes de cabello y orientación en programas sociales, todo sin costo.

También se realizaron rifas de despensas entre los asistentes, como parte del esfuerzo por apoyar directamente a las familias más vulnerables.

"El Mercadito Mejora" se ha replicado en distintos sectores de Piedras Negras con una excelente respuesta, por lo que las autoridades estatales confirmaron que el programa continuará su recorrido por más colonias en las próximas semanas.