Cabildo de Piedras Negras rechaza estados financieros del Ayuntamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Cabildo de Piedras Negras rechazó los estados financieros del Ayuntamiento correspondientes al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, así como el avance de gestión financiera del tercer trimestre, que abarca de julio a septiembre, luego de una votación dividida en la sesión ordinaria de este martes.

El dictamen, presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, fue sometido a deliberación como parte del sexto punto del orden del día. Tras el conteo, el resultado fue de nueve votos a favor y once en contra, sin abstenciones, por lo que la propuesta fue desechada por mayoría.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, confirmó el resultado tras realizar dos conteos consecutivos, al mantenerse la diferencia entre quienes respaldaron el informe y quienes votaron en contra.

El informe financiero trimestral incluye los gastos realizados en los festejos patrios, donde se reportó un pago de 8.7 millones de pesos por la organización de los conciertos de la noche del Grito de Independencia.

Dicho monto fue adjudicado a Jesús Javier Flores Loera, el mismo proveedor que recibió un contrato por 26.4 millones de pesos, sin proceso de licitación, para la contratación de artistas en la Feria del Norte, celebrada en mayo pasado.

Con la negativa del Cabildo, el Ayuntamiento deberá revisar y corregir las observaciones que motivaron el voto en contra antes de volver a presentar los informes financieros para su aprobación.