Piden mantener rutinas en vacaciones escolares

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las vacaciones escolares representan un cambio importante en la dinámica familiar, por lo que es recomendable mantener rutinas, fomentar la convivencia y abrir espacios de diálogo con niñas, niños y adolescentes para favorecer su bienestar emocional, señaló la coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria 01, Minerva Contreras.

La especialista explicó que las familias suelen organizar su vida diaria con horarios y actividades definidas, por lo que el periodo vacacional modifica esos hábitos y puede generar estrés o irritabilidad si no existe una adecuada organización.

Las vacaciones escolares pueden alterar la rutina familiar y generar estrés.

Indicó que una de las principales recomendaciones es conservar, en la medida de lo posible, los horarios habituales, especialmente los relacionados con el descanso. "En el caso de los adolescentes, es importante no permitir cambios drásticos en sus horarios de sueño, ya que eso puede alterar sus patrones de conducta", explicó.

Asimismo, sugirió que los padres procuren mantener ocupados a sus hijos con actividades recreativas, deportivas o culturales durante el receso escolar.

Minerva Contreras sugiere actividades recreativas para mantener ocupados a los niños.

Destacó que en la región existen opciones como cursos de verano, campamentos y talleres organizados por distintas instituciones, los cuales permiten que niñas, niños y adolescentes canalicen su energía de manera positiva. Contreras subrayó que las vacaciones también representan una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar. "Es importante aprovechar este tiempo para compartir con los hijos, salir a caminar, visitar un parque o realizar actividades sencillas que favorezcan la comunicación y el vínculo familiar", comentó.

La coordinadora de Salud Mental señaló que el descanso también debe formar parte de la rutina de los adultos, ya que los periodos vacacionales son una necesidad para reducir el estrés y recuperar energías.

La comunicación abierta con los hijos es clave durante el periodo vacacional.

En cuanto a la comunicación con los hijos, recomendó que los padres vayan más allá de preguntar únicamente por el desempeño escolar y se interesen por su estado de ánimo, sus amistades, sus emociones y las situaciones que viven diariamente. "Preguntar cómo se sienten, cómo están y qué sucede en su entorno fortalece la confianza y facilita una comunicación más abierta", indicó. Añadió que los hábitos saludables deben comenzar con el ejemplo de los propios padres, mediante una adecuada alimentación, actividad física, descanso suficiente y espacios de convivencia en familia.