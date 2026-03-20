Clasifica nigropetense a Olimpiada Nacional en halterofilia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El atleta nigropetense Benito Alejandro Alvarado Calamaco consiguió su clasificación a la etapa nacional de la Olimpiada Juvenil 2026, luego de una destacada participación en la fase regional de halterofilia.

Representando a Piedras Negras, el joven compitió en la categoría Sub-20, división de 110 kilogramos, donde demostró su preparación, disciplina y fortaleza al subir al podio en las tres pruebas.

Resultados destacados en la competencia

Alvarado Calamaco obtuvo el primer lugar en la modalidad de arranque al levantar 110 kilogramos, mientras que en envión también se colocó en la cima con una marca de 150 kilogramos. En el total, sumó 260 kilogramos para asegurar el primer puesto general de su división.

Próxima etapa en Tepic

Con estos resultados, el atleta aseguró su pase a la etapa nacional de la Olimpiada Juvenil 2026, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en Tepic.